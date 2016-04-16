Япония оправляется от второго за последние дни землетрясения (фото)

Второе землетрясение произошло в ночь на субботу. Его магнитуда составила 7,3, очаг находился на глубине 10 километров. Первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг. Тогда погибли девять человек, сообщает ВВС.

Власти префектуры Кумамото на острове Кюсю, где наиболее сильно ощущались толчки, сообщают о разрушениях, поврежденных дорогах и линиях электропередач, местная больница была эвакуирована из-за опасности обрушения.

В городе Ятсуширо начались пожары, во многих городах произошли отключения электричества.

В регион прибыли дополнительные спасательные отряды и армейские подразделения, которые ищут под завалами зданий людей и помогают тем, кто остался без крова.

Поступает также много сообщений о людях, заблокированных под обломками зданий, среди них несколько десятков жителей дома для престарелых в Машики.

Было объявлено предупреждение о возможности цунами, которое было снято спустя 50 минут.

По сообщениям телеканала NHK, в деревне Нисихара рухнула плотина.

При этом, как утверждают местные власти, ни одно из атомных энергетических предприятий не пострадало.

Тысячи людей покинули свои дома, опасаясь, что те могут рухнуть. Они остаются на улицах и в парках, укрывшись от холода одеялами.

Новое землетрясение произошло спустя немногим более суток после того, как в этом же районе в результате подземных толчков магнитудой 6,4 погибли не менее девяти человек.

Япония - одна из наиболее подверженных землетрясениям стран.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами.

В результате этой природной катастрофы погибло почти 15 тысяч человек, более 2,5 тысяч до сих пор числятся в списке пропавших без вести.

Одним из самых серьезных последствий землетрясения и цунами стала серия аварий на АЭС "Фукусима-1".

Взрывы, вызванные сбоем в системе охлаждения, повредили четыре из шести реакторов. В радиусе 20 км от АЭС была установлена зона отчуждения.