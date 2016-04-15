В Японии произошли два мощных землетрясения (фото)
21:47, 15 апреля 2016Мир
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В Японии произошли два новых мощных землетрясения. Из-за этого на какое-то время объявляли предупреждение о цунами на юго-западном побережье.
REUTERS
Новое землетрясение с эпицентром неподалеку от города Кумамото на юге Японии, на острове Кюсю, произошло по местному времени утром в субботу. Оно имело магнитуду 7,1. Вскоре там же произошло еще одно сотрясение с магнитудой 7,4. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Сейчас сообщают о срывах в поставке электроэнергии, но о пострадавших информации нет.
REUTERS
Предыдущее сильное землетрясение на юге Японии утром в четверг магнитудой 6,0 привело к гибели не менее девяти человек и ранения более тысячи в Кумамото и соседних местностях острова Кюсю.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
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