В Японии произошли два мощных землетрясения (фото)

Новое землетрясение с эпицентром неподалеку от города Кумамото на юге Японии, на острове Кюсю, произошло по местному времени утром в субботу. Оно имело магнитуду 7,1. Вскоре там же произошло еще одно сотрясение с магнитудой 7,4. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеОт Антарктиды откололся 30-километровый айсберг

Сейчас сообщают о срывах в поставке электроэнергии, но о пострадавших информации нет.

Предыдущее сильное землетрясение на юге Японии утром в четверг магнитудой 6,0 привело к гибели не менее девяти человек и ранения более тысячи в Кумамото и соседних местностях острова Кюсю.