МИД Литвы призывает ЕС осудить нарушения прав крымских татар

В частности, речь идет о недавнем приостановления деятельности Меджлиса крымских татар, передает Deutsche Welle.

В письме к верховной представительнице ЕС по внешней политике Федерике Могерини литовский министр призвал осудить действия Москвы.

Читайте такжеГенсек Совета Европы заявил, что запрет Меджлиса будет дискриминацией крымских татар

Как сообщал УНИАН, накануне Европейская служба внешнего действия осудила решение так называемого "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар.

Вследствие этого решения представителям Меджлиса запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить любую работу.