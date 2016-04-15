На юго-востоке Турции погибли 5 силовиков
22:24, 15 апреля 2016Мир
718 0
От взрыва бомбы на юго-востоке Турции погибли 4 военнослужащих турецкой армии, также в провинции Ширнак в столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана погиб 1 полицейский.
На юго-востоке Турции погибли 5 силовиков / flickr.com/photos/nicokaiser
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Samanyoluhaber.
Сообщается, что от взрыва заминированного автомобиля в Савуре в районе Мардина 15 апреля погибли 4 солдат турецкой армии, еще трое военнослужащих получили ранения.
Также сообщается, что 15 апреля скончался полицейский, получивший тяжелые ранения накануне вечером, 14 апреля, в провинции Ширнак во время спецоперации против боевиков Рабочей партии Курдистана.
Читайте такжеВ Турции за убийство задержали российских шпионов – Hurriyet
Он был одним из восьми бойцов полицейского спецотряда, которые получили ранения во время столкновения с боевиками РПК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter