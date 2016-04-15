На юго-востоке Турции погибли 5 силовиков

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Samanyoluhaber.

Сообщается, что от взрыва заминированного автомобиля в Савуре в районе Мардина 15 апреля погибли 4 солдат турецкой армии, еще трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщается, что 15 апреля скончался полицейский, получивший тяжелые ранения накануне вечером, 14 апреля, в провинции Ширнак во время спецоперации против боевиков Рабочей партии Курдистана.

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Он был одним из восьми бойцов полицейского спецотряда, которые получили ранения во время столкновения с боевиками РПК.