На юго-востоке Турции погибли 5 силовиков

22:24, 15 апреля 2016
Мир
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От взрыва бомбы на юго-востоке Турции погибли 4 военнослужащих турецкой армии, также в провинции Ширнак в столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана погиб 1 полицейский.

flickr.com/photos/nicokaiser

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Samanyoluhaber.

Сообщается, что от взрыва заминированного автомобиля в Савуре в районе Мардина 15 апреля погибли 4 солдат турецкой армии, еще трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщается, что 15 апреля скончался полицейский, получивший тяжелые ранения накануне вечером, 14 апреля, в провинции Ширнак во время спецоперации против боевиков Рабочей партии Курдистана.

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Он был одним из восьми бойцов полицейского спецотряда, которые получили ранения во время столкновения с боевиками РПК.

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