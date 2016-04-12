В РФ пройдет международная конференция "о роли вооружённых сил в противодействии "цветным" революциям"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Конференция пройдет 27–28 апреля.

По его словам, главной темой станет борьба с терроризмом, но также будут рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, глобальной стабильности и военного сотрудничества.

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"Также планируется обсудить ближневосточные противоречия, вызовы и угрозы международной безопасности, роль вооружённых сил в противодействии "цветным" революциям и ряд других актуальных проблем, которые сегодня беспокоят не только нас, но и наших коллег по всему миру", - сказал Шойгу.

"В этом году ожидается представительный состав форума. Своё участие уже подтвердили около 500 делегатов. Среди них - 17 министров обороны, 14 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны", - добавил он.