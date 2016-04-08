В России прошли тайные учения новосозданной Нацгвардии по разгону "московского майдана" (видео)

Видеозапись опубликована на сайте фонда "Открытая Россия", основанного оппозиционером РФ Михаилом Ходорковским.

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"Корреспондент "Открытой России" стал нечаянным свидетелем учебных боев недалеко от Люберец. Сотни омоновцев, бойцов внутренних войск и сотрудников полиции имитировали разгон "московского майдана". Как вновь созданная Нацгвардия будет бороться с массовыми протестами?" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.

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Военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, а также оцеплять территорию.

Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Также Нагцвардия в эстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.

При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Нацгвардию возглавил бывший охранник президента РФ. Численность и дислокацию войск национальной гвардии определяет сам Путин.