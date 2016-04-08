В России прошли тайные учения новосозданной Нацгвардии по разгону "московского майдана" (видео)
Появилось видео тайных учений Национальной гвардии России, на имитируют разгон "московского майдана".
Видеозапись опубликована на сайте фонда "Открытая Россия", основанного оппозиционером РФ Михаилом Ходорковским.
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"Корреспондент "Открытой России" стал нечаянным свидетелем учебных боев недалеко от Люберец. Сотни омоновцев, бойцов внутренних войск и сотрудников полиции имитировали разгон "московского майдана". Как вновь созданная Нацгвардия будет бороться с массовыми протестами?" - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.
"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.
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Военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, а также оцеплять территорию.
Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Также Нагцвардия в эстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.
При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.
Нацгвардию возглавил бывший охранник президента РФ. Численность и дислокацию войск национальной гвардии определяет сам Путин.