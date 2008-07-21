Французский парламент одобрил конституционную реформу Саркози

Французский парламент в понедельник одобрил проект конституционной реформы, предложенный президентом Николя Саркози, сообщает агентство AFP.

На совместном заседании обеих палат парламента, состоявшемся в Версале, за внесение поправок в конституцию проголосовали 539 парламентариев, против - 357. Это означает, что проект набрал ровно необходимое большинство в 60 процентов голосов.

По словам самого Саркози, поправки направлены на укрепление парламентской власти во Франции. Они запрещают президенту находиться у власти более двух сроков подряд и наделяют парламент правом налагать вето на некоторые решения президента, а также ограничивают контроль правительства над работой парламентских комитетов.

В то же время проект наделяет президента правом ежегодно выступать перед парламентом, что было запрещено во Франции с 1875 года в целях соблюдения разделения между двумя ветвями власти. Именно этот пункт вызвал наиболее острую критику противников конституционной реформы и дал представителям социалистической партии повод сравнить принятие документа с коронацией Саркози.

Кроме того, закон направлен против вступления Турции в Евросоюз и предусматривает проведение во Франции специального референдума по вопросу о вступлении в ЕС новых членов.

Новый закон вносит поправки в более половины из 89 статей французской конституции. Это самая значительная законодательная реформа во Франции со времен принятия действующей конституции, проект которой был предложен Шарлем де Голлем в 1958 году.

Лента.ру