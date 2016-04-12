Взяли пример с Украины: В Молдове пророссийские силы готовятся жечь шины

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Newsmaker.

Он пообещал, что каждый, кто придет на протест со старыми шинами, получит за каждую деньги.

"Возле сцены один из моих приятелей будет их покупать. Наши активисты тоже принесут покрышки. Будет здорово, если у нас соберется четыре-пять тысяч колес: и сидеть будет на чем, и греться будет вокруг чего", - пояснил он.

Читайте такжеМолдова выразила России "обеспокоенность", узнав о призыве приднестровцев в российскую армию

Политик предлагает не уходить с площади, "до тех пор, пока правящий режим не подаст в отставку и не будут назначены досрочные парламентские выборы".

Гражданская платформа «Достоинство и правда» заявила о возобновлении массовых протестов после отказа Центризбиркома в проведении референдума по изменению Конституции, который инициировала платформа. Позднее Ренато Усатый заявил, что «Наша партия» поддержит протест 24 апреля.