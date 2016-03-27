В Кишиневе продолжается "марш воссоединения" с Румынией

В Кишиневе в воскресенье продолжается «марш воссоединения» с Румынией.

Как сообщает Молдавская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода, организаторы акции говорят о 50 тысячах участников, полиция – о 5-6 тысячах.

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Участники марша называют объединение с Румынией шагом Молдовы к сближению с Евросоюзом.

Акция приурочена к годовщине присоединения Молдовы (на тот момент – Молдавской Демократической Республики) к Румынии, которое произошло 27 марта 1918 года. Позже Молдова вошла в состав СССР.