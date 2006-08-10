Раскрыть заговор террористов британцам помог Пакистан
Операция готовилась несколько месяцев
Спецслужбы Пакистана помогли британским властям предотвратить крупнейший теракт на авиатранспорте. Об этом агентству France Presse заявил высокопоставленный сотрудник пакистанских служб безопасности, пожелавший остаться неизвестным.
"Аресты, проведенные сегодня в Лондоне, были возможны лишь при тесном сотрудничестве пакистанских и британских спецслужб, - заявил чиновник. - Именно разведка Пакистана предоставила британским полицейским необходимую информацию для предотвращения терактов". Источник агентства в спецслужбах Пакистана отказался раскрыть детали этого сотрудничества.
В свою очередь представитель министерства иностранных дел Пакистана Тасним Аслам (Tasnim Aslam) объявил о том, что параллельно с лондонскими арестами были проведены задержания и в Пакистане. Он не назвал количество арестованных.
Напомним, что 10 августа в ходе полицейских рейдов в Лондоне и Бирменгеме был арестован 21 человек. По предварительным данным, задержанные являются гражданами Великобритании пакистанского происхождения. Они подозреваются в подготовке терактов на авиатранспорте. По сведениям полиции, они планировали взорвать до 20 самолетов, летевших из Великобритании в США. Террористы собирались пронести на борт самолетов жидкие взрывчатые вещества, которые трудно обнаружить детекторами.
Представители Скотланд-Ярда заявили, что операция по разоблачению и поимке террористов готовилась в течении нескольких месяцев.
В связи с угрозой терактов на авиатранспорте уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до максимального. В четверг многие авиакомпании отменили полеты в Великобританию. Лондонский аэропорт Хитроу временно не работал, принимая лишь уже вылетевшие туда рейсы.