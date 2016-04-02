Порошенко обсудил с генсеком ООН возможность развертывания международной безопасности миссии на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, встреча Порошенко и Пан Ги Муна состоялась в Вашингтоне.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы большего привлечения инструментов и институтов системы ООН для прекращения российской агрессии, в частности, развертывание международной миссии по безопасности на Донбассе.

Глава Украинского государства подчеркнул, что нынешний Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне проходит на фоне беспрецедентных нарушений, которые разрушают систему международной безопасности и ставят под угрозу ядерное нераспространение.

Агрессия России против Украины, угроза размещения ядерного оружия в украинском Крыму прямо противоречит не только Будапештскому меморандуму, но и нарушает основные принципы Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала, но не получила защиты от российской агрессии", - заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства поддержал новый План гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2016 год, который предусматривает предоставление помощи гражданам Украины, наиболее пострадавшим в результате российской агрессии.

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В свою очередь генеральный секретарь ООН высоко оценил активную позицию Украины как непостоянного члена Совета безопасности ООН.

Также президент Украины пригласил руководство Секретариата ООН принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия Чернобыльской катастрофы.