Бойцы сирийской оппозиции перерезали маршрут снабжения "Исламского государства" из Турции

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, эти районы считаются главным и основным перевалочным пунктом на пути добровольцев, приходящих из Турции для вступления в "Исламское государство", передает Би-би-си.

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В настоящее время между сторонами конфликта в Сирии объявлено перемирие, однако оно не распространяется на боевые действия против "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра", которые признаны террористическими организациями.

Ряды "Исламского государства" комплектуются в том числе добровольцами, приезжающими из других стран, многие из которых европейские. Турцию они используют в качестве перевалочного пункта, через который пытаются проникнуть в Сирию.