У Путина отказались отвечать на вопрос о прекращении поставок оружия РФ в Армению и Азербайджан

"Я бы сейчас исключил бы со своей стороны какие-либо комментарии на эту тему. Главное - это вернуться к режиму прекращения огня и минимизировать ущерб такого возобновления боевых действий для процесса урегулирования конфликта в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли ожидать решения об отказе РФ от поставок вооружений Армении и Азербайджану в случае, если вооруженные столкновения продолжатся.

Говоря о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента РФ, Песков отметил, что пока согласованных мероприятий нет. По его словам, встречам на высшем уровне предшествует работа на экспертном уровне.

Песков также сообщил, что пока Путин не проводил телефонные переговоры з главами Азербайджана и Армении.

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"Вы знаете, что на уровне министров идет интенсивный диалог, если такие контакты будут, мы соответствующим образом вас проинформируем", - сказал он.

Как сообщалось, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой". Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов. Информация, поступающая из зоны карабахского конфликта, противоречивая.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Нагорном Карабахе 2-3 апреля погибли 33 человека, более 200 ранены.