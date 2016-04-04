The Sun: Детей из постарадавшего от землетрясения Непала продают в рабство в Великобританию

Состоятельные британские семьи покупают детей из опустошенного землетрясением Непала в качестве домашних рабов, сообщает IBT со ссылкой на расследование издательства The Sun.

"Дети возрастом до 10 лет продаются по цене около 5 250 фунтов стерлингов (7 468 долларов) бандитскими группировками на черном рынке в индийском штате Пенджаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступные группировки торгуют детьми из семей непальских беженцев и бедных индусов.

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Работорговец Махан Сингх сообщил репортеру, что детей отдают их нищие родители, чтобы "заключить сделку".

"Я могу достать мальчика. Но вывезти его в Великобританию и оформить все необходимые документы – это уже ваши заботы", - отметил Сингх.

Он добавил, что лишь поставляет детей, которых забирают в Великобританию, а что с ними происходит далее – это уже дело покупателя.

Сингх рассказал, что обычно сделка заключается в течении 10 минут и отметил: "Заберите непальца в Англию. Они хорошие люди. Они хорошо делают работу по дому и очень хорошо готовят".

Он отметил, что торгует детьми уже в течении 8 лет и настаивал на немедленной сделке купли-продажи ребенка. "Забрать его в Англию вы можете потом. Вам не нужны документы прямо сейчас. У нас много людей, которые могут их сделать. У нас широкая сеть".

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В издательстве отмечают, что причиной распространения торговли детьми стало сильное землетрясение мощностью 7,8 балла в апреле 2015 в Непале, в результате которого погибло более 9 тысяч человек и еще миллионы остались без средств к существованию. Стихийное бедствие сильно повредило исторические памятники и жилые районы, заставив жителей ютиться в импровизированных лагерях для беженцев.