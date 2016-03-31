Это один из "вбросов": Кремль отреагировал на статью Reuters о связанных с именем Путина сделках с недвижимостью

Это один из информационных "вбросов", о которых Кремль сообщал ранее, сказал Дмитрий Песков, сообщает РБК.

На уточняющий вопрос, будут ли в администрации президента расследовать факты передачи недвижимости, Песков ответил отрицательно.

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Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, бизнесмен Григорий Баевский передавал дорогостоящую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.