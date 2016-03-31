Это один из "вбросов": Кремль отреагировал на статью Reuters о связанных с именем Путина сделках с недвижимостью
18:00, 31 марта 2016Мир
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В Кремле и Госдуме не будут исследовать изложенные в публикации Reuters сведения о передаче партнером Аркадия Ротенберга недвижимости женщинам, связанным с президентом РФ Владимиром Путиным.
REUTERS
Это один из информационных "вбросов", о которых Кремль сообщал ранее, сказал Дмитрий Песков, сообщает РБК.
На уточняющий вопрос, будут ли в администрации президента расследовать факты передачи недвижимости, Песков ответил отрицательно.
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Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, бизнесмен Григорий Баевский передавал дорогостоящую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.
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