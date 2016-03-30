В Испании потерялся чемодан с радиоактивными веществами

Речь идет о цезии-137 и америции-241, передает Би-би-си. Они излучают относительно невысокую радиацию, однако совет предупреждает, что при определенных обстоятельствах эти вещества все же могут представлять опасность для людей.

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Как сообщают местные СМИ, радиоактивные вещества использовались в специальных приборах для измерения плотности и влажности почвы, принадлежавших инженерно-строительной компании.

Эти приборы хранились в ярко-оранжевом чемоданчике, который компания перевозила в своей машине. Однако теперь этот чемоданчик бесследно пропал. Не исключено, что его украли, однако твердой уверенности в этом у компании пока нет.

Цезий-137 и америций-241 обычно используются в измерительном оборудовании. В классификации радиоактивных веществ им присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Вещества первого уровня считаются наиболее, а пятого – наименее опасными.