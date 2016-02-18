Госдеп США заявил о пропаже радиоактивных материалов в Ираке

Иракские власти сообщили об исчезновении примерно 10 г радиоактивного изотопа иридия Ir-192 Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в конце прошлого года, но за помощью в его нахождении обращаться не стали, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Ираке украли радиоактивное вещество, которое может быть применено для создания "грязной" бомбы - Reuters

В Багдаде опасаются, что радиоактивный материал, представляющий угрозу здоровью людей и природе, в случае попадания в руки боевиков группировки "Исламское государство" может быть использован для создания оружия.

Однако по словам пресс-секретаря Госдепа Марка Тонера, нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что опасный материал попал в руки исламистов. Он подчеркнул, что США будут продолжать следить за ситуацией.

Случаи с исчезновением радиоактивного изотопа иридия Ir-192 происходили и раньше. Этот материал пропадал в больших количествах в США, Великобритании и других странах, что заставило экспертов говорить о возможности создания так называемой "грязной бомбы".

В подобной бомбе используются радиоактивные материалы наряду с обычными взрывчатыми веществами, чтобы распылить радиацию на большую площадь