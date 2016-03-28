В Бельгии предъявили обвинения еще троим подозреваемым в терроризме

Подозреваемые были задержаны в Брюсселе и городках Мехелен и Дюффель, на севере страны, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Они обвиняются в участии в деятельности террористической группы", - говорится в заявлении бельгийской прокуратуры.

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Трое людей идентифицированы как Яссин А., Мохамед Б. и Абубакер А., сообщил прокурор, добавив, что четвертого подозреваемого, задержанного в воскресенье, отпустили. Другие подробности не раскрываются из-за тайны следствия. Также в прокуратуре не уточнили, причастны ли эти обвиняемые к взрывам 22 марта в аэропорту и метрополитене Брюсселя.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в Брюсселе прогремели 3 взрыва, в результате которых по последним данным погибли 35 человек, еще около 300 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". 26 марта прокуратура Бельгии выдвинула первые обвинения в связи с терактами в Брюсселе.