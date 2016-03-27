Полиция задержала еще четырех подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе

В соответствующем заявлении Генпрокуратуры Бельгии указано, что изначально было задержано девять человек, однако вскоре пятеро из них были освобождены, передает Deutsche Welle.

Оставшиеся будут допрошены в связи с совершенными в стране терактами. Все они могут быть помещены в следственный изолятор по решению суда, сообщает агентство dpa.

Полиция сегодня провела всего 13 рейдов, сообщает La Libre. Дополнительной информаци касательно задержанных в ходе рейдов не сообщается.

Издание отмечает, что в целом европейские службы безпасности разыскивают по крайней мере 8 подозреваемых в терактах в Париже и Брюсселе. Речь идет об исламистах, в основном французского и бельгийского происхождения.

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Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 23 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.