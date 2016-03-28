Число жертв терактов в Брюсселе возросло до 35 человек

По сообщению кризисного центра МВД Бельгии, 31 человек погиб на месте при взрывах в аэропорту и метро, еще четверо умерли позже в больницах. Кроме этого, погибли трое смертников, передает kommersant.ru.

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Прокуратура Бельгии предъявила обвинения в терроризме троим задержанным в ходе обысков, которые прошли в воскресенье. Были арестованы Ясин А., Мохамед Б. и Абубакер О. Вчера в ходе расследования терактов в Брюсселе в нескольких районах города были проведены 13 спецопераций, были допрошены девять человек. Пятеро позже были отпущены.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошли два взрыва. Позже взрыв прогремел в метро. По уточненным данным, около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура Бельгии установила личности двух подозреваемых в совершении терактов. По данным следствия, братья Ибрагим и Халид эль Бакрауи причастны к атакам в метро и в аэропорту.