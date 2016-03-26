В Иране разбился медицинский вертолет, погибли 10 человек
01:51, 26 марта 2016Мир
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В южной иранской провинции Фарс разбился медицинский вертолет, в результате крушения погибли 10 человек.
REUTERS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.
"Шесть членов экипажа, один медицинский работник и трое пострадавших пациентов погибли в результате инцидента, который произошел в 20.30 по местному времени", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это был один из двух вертолетов, которые выполняли экстренные задачи в провинции. Причина аварии воздушного судна не называется.
Ранее УНИАН сообщал, что в Псковской области России разбился вертолет Ми-8, четверо военнослужащих погибло. В качестве основной версии аварии рассматривается техническая неисправность вертолета.
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