Появилось полное видео падения Boeing в Ростове

На видео зафиксировано, как самолет перед крушением пикировал по крутой траектории. После этого последовало столкновение с землей и взрыв.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.

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Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.

Также стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы, три раза пытался приземлиться в аэропорту Ростова в период между первым заходом на посадку Boeing 737-800 и его аварией.