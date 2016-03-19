Самолет "Аэрофлота" трижды пытался сесть в аэропорту Ростова до падения Boeing

Но в результате лайнер сел в аэропорту Краснодара, сообщается на сайте Flightradar24.

Аналогичная ситуация произошла в ночь на 19 марта с самолетом Czech Airlines, летевшим из Праги: он должен был совершить посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, но его также приняли в Краснодаре, передает ТАСС. Лайнер Turkish Airlines, который должен был сесть в Ростове, вернулся в аэропорт вылета.

Читайте такжеНа месте авиакатастрофы в Ростове-на-Дону обнаружен "черный ящик"Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.