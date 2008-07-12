Саакашвили говорит, что ему противостоит "наследие советских времен"

Радикальные экономические реформы в «молодых демократиях» невозможны без преодоления культурных стереотипов, оставшихся в наследие с советских времен, заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ сегодня на пленарном заседании «Построение демократии и рыночной экономики в Черноморском регионе» 5-го ежегодного саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

Как сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука, который выступает организатором саммита, М.СААКАШВИЛИ отметил, что в течение последних четырех лет Грузия сделала рывок в экономической и социальной сфере. Секрет успехов, по словам М.СААКАШВИЛИ, заключается в радикальных шагах власти. К ним Президент Грузии отнес реформирование полиции, сокращение правительственных структур, радикальную дерегуляцию и т.д.

В то же время, одним из ключевых факторов, способствовавших успеху реформ, были изменения в культуре и ментальности. Так, по словам Президента Грузии, была преодолена семейственность в системе высшего образования, внедрен жесткий подход к контролю за соблюдением правил дорожного движения.

Правда, эти перемены вызвали противодействие со стороны оппозиции, отметил он. «Определенные силы в Грузии не хотят реформ, они утверждают, что правительство выступает против православия и традиционных ценностей народа. Но под этими традиционными ценностями они понимают коррупцию и семейственность, что в нашем понимании несовместимо с демократией. Они - наследие советских времен», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он выразил уверенность в том, что без демократии нельзя достичь экономической стабильности в стране. В то же время Президент Грузии признал, что грузинская власть порой действует достаточно жесткими методами в реализации экономических реформ. «Может быть, правительство слишком круто и иногда жестко реагирует на эти вещи. Может быть, мы станем от этого менее популярными. Но для нас главное - увидеть позитивные последствия реформ для страны», - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.

Как сообщалось, в Ялте проходит 5-й ежегодный саммит международной сети "Ялтинская европейская стратегия" (YES) - крупнейший и наиболее влиятельный неправительственный форум по вопросам Украины и Европейского союза. YES создан бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ.