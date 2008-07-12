Куба увеличила пенсионный возраст на 5 лет

Кубинский лидер Рауль КАСТРО призвал увеличить пенсионный возраст в стране, сообщает радио “Свобода”.

Мужчины на Кубе теперь будут уходить на пенсию в 65 лет вместо 60-ти, а женщины - в 60 лет вместо 55-ти. Причина этого - падение рождаемости в стране, а также экономические трудности.

Р.КАСТРО, в начале года сменивший во главе Кубы своего брата Фиделя, выступая в парламенте, предупредил граждан о наступлении "непростых времен" и призвал к развитию сельского хозяйства - для борьбы с последствиями мирового продовольственного кризиса.