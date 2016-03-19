Очередные бомбардировки Сирии: в Ракке погибли около 40 человек – СМИ

В результате сегодняшних авиаударов по сирийскому городу Ракка, который ИГИЛ провозгласило столицей так называемого "халифата", погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом сообщает базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека", передает "Радио Свобода".

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Мониторинговые группы пока не могут указать, кто нанес удары – сирийские или российские военные самолеты. По данным активистов из других источников в городе Ракка, погибших – более сорока.

Как известно, режим прекращения огня не касается группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", он в Сирии начал действовать три недели назад. За это время наблюдатели заявили о сокращении масштабов насилия, но не прекращении боевых действий.