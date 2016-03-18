Решением вывести войска из Сирии Путин напомнил Асаду о его марионеточном статусе - The Time

Об этом пишет западный аналитик Эн Бреммер в своей статье для The Time, передает ZN.UA.

Он отмечает, что одним из политических мотивов вывода российских войск было желание напомнить Башару Асаду, что Сирия нуждается в России гораздо больше, чем РФ в Сирии.

"Он выполнил эту задачу, сперва продемонстрировав, что Россия способна усилить позиции Асада – а потом лишить его этой поддержки, сделав тому "небольшое предупреждение", - отметил Бреммер.

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Как отмечает аналитик, Путин понимает, что Сирия больше никогда не будет административно единой страной, но не придает этому значения, ведь РФ имеет доступ к ее воздушным и морским базам и может использовать сирийский кризис как предмет торга в снятии санкций и средство отвлечения внимания от Украины.

"Российское заявление о выводе войск само по себе не принесет мир в Сирию. Дипломаты в Женеве сделают все, чтобы стабилизировать эту переживающую трагедию страну, но американцы, европейцы, россияне, саудиты, иранцы, турки и разнообразные сирийские группировки все еще придерживаются разных мнений о будущем образе Сирии, а "ИГИЛ" вообще не имеет причин прекращать стрельбу", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 14 марта поручил начать вывод основной части группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии.