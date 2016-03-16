Bloomberg: Решение Путина вывести военных из Сирии может ухудшить отношения РФ и Ирана

Решение Владимира Путина вывести основную часть военной группировки из Сирии может привести к охлаждению отношений между Россией и Ираном. Такой вариант допускает агентство Bloomberg, передает РБК.

Официально министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал решение России вывести часть военной группировки из Сирии «позитивным знаком», свидетельствующим о вере в перемирие, которое действует последние три недели. Однако проиранские региональные газеты, которые, как отмечает агентство Bloomberg, являются барометром настроений в Тегеране, считают, что действия Москвы ставят под угрозу последние достижения армии Башара Асада и могут вынудить Иран также отозвать своих военных из Сирии.

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«Для Ирана случившееся стало полным сюрпризом», — заявил глава Центра изучения современного Ирана в Москве Раджаб Сафаров, у которого, как отмечает агентство, есть близкие контакты в правительстве в Тегеране. «Очевидно, что вывод российских войск ослабит позиции Башара Асада при будущих переговорах с оппозицией», — добавил политолог.

По словам Сафарова, в Иране всерьез опасаются, что Россия рассматривает «радикальный» исход событий в Сирии. «Для Тегерана Сирия без Башара Асада уже не Сирия», — заявил он.

По мнению аналитиков Bloomberg, растущее стремление России к дипломатическому разрешению сирийского конфликта может вбить клин в отношения с Ираном, поскольку Тегеран не желает ослабления Асада и хочет сохранить свое влияние в Сирии.

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Издание указывает, что несмотря на поддержку правительственной армии проиранским движением «Хезболла», именно после вмешательства российских ВКС армия перехватила инициативу в войне, которую она, казалось, проигрывает.