Иранский дипломат: Россия начала поставки ракетных комплексов С-300 Тегерану

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление посла Ирана в России Мехди Санаи, передает Би-би-си. "Процесс поставки С-300 Ирану вступил в стадию реализации", - заявил дипломат.

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Сегодня президент России Владимир Путин впервые за 8 лет посетил Иран, где встречается с духовным лидером страны Али Хаменеи. Также у российского президента запланирована встреча с иранским коллегой Хасаном Роухани.

Ранее министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан заявлял, что страна рассчитывает получить российские ракетные комплексы до конца года. При этом министр отметил, что Иран приобрел "столько С-300, сколько это необходимо".

9 ноября генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт между Россией и Ираном о поставке систем С-300 вступил в силу. Тогда же российские СМИ сообщали, что Иран получит ЗРК в варианте С-300ПМУ-2.

Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин отменил запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300.

Действовавший до этого документ запрещал передачу Тегерану "любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений ООН, зенитных ракетных систем С-300, либо материальных средств, связанных со всем перечисленным, включая запасные части". По указанию Путина из текста документы были исключены слова "зенитных ракетных систем С-300".

Израиль отреагировал на решение России резкой критикой: по мнению руководства страны, договор с Ираном представляет собой прямую угрозу безопасности еврейского государства.

Позицию Израиля поддержал президент США Барак Обама, который заявил, что все страны региона должны знать, что если кто-то захочет потягаться силами с Израилем, ему придется иметь дело с Америкой.