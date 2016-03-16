США отправляют в Европу все больше военной техники

США отправляют в Европу больше инженерной, коммуникационной и артиллерийской техники, передает ZN.ua со ссылкой на Defense News.

Данная техника будет использоваться американскими войсками, которые находятся в Европе на ротационной основе перед лицом российской военной агрессией.

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Отмечается, что количество военной техники США в Европе возросло: ее количества теперь достаточно для комплектации бригады. Подчеркивается, что это "самое лучшее и самое современное оборудование".

Ранее стало известно, что США в мае перебросят шесть истребителей F-15 в Финляндию для участия в военных учениях, которые пройдут в 100 милях (около 160 км) от границы с Россией. 14 января в Эстонию прибыла партия военной техники США. Сообщается, что техника в количестве 40 боевых единиц разместилась в военном городке в Тапа (Tapa), а личный состав прибыл из Германии немного позже.