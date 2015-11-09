Бридлав заявил о намерении США нарастить военное присутствие в Европе

По словам главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава, решение будет принято «в ближайшие пару месяцев», сообщает Lenta.ru.

В ходе конференции в Сими-Вэлли (штат Калифорния) представители американского военного ведомства также заявили о необходимости проведения усиленной подготовки военнослужащих по противодействию потенциальной российской угрозе.

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Начальник штаба Армии США Марк Милли поддержал предложение об отправке дополнительных войск в Европу для развертывания на временной основе.

По его словам, США совершенствуют тренировки военнослужащих с тем, чтобы они могли противостоять различным угрозам со стороны России, в том числе гибридным войнам, включающим в себя пропаганду и нетрадиционные тактики. Данные меры, отметил Милли, необходимы «для предотвращения новых конфликтов в Европе».