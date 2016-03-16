От авиаударов в Йемене погибли 40 гражданских - BBC

00:29, 16 марта 2016
Мир
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Более 40 гражданских погибли во время авиаударов на севере Йемена, сообщили местные представители органов здравоохранения.

REUTERS

По их словам, три авиаудара были нанесены по обитаемому рынку в районе Мустаба в провинции Хаджа, передает BBC Украина.

Ранее гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что их госпиталь, расположенный поблизости, принял десятки раненых гражданских.

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Это произошло на территории, которую контролируют повстанцы хути, которые борются против правительства и коалиции, которую поддерживает Саудовская Аравия.

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