Обама подтвердил, что выведет войска США из Ирака

Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама отверг обвинения в перемене мнения по поводу ситуации в Ираке, сообщается на сайте CNN.

По словам сенатора, он по-прежнему намерен вывести американские войска из страны в 16-месячный срок.

Обаму уличили в смене позиции после того, как он прокомментировал предстоящую поездку в Ирак словами о том, что это позволит ему усовершенствовать планы относительно Ирака. Решение о поездке было принято после того, как соперник Обамы Джон Маккейн обвинил его в том, что демократ не имеет представления об обстановке в Ираке, так как не был там уже много лет. Сам Маккейн посещает Ирак регулярно.

В предвыборной программе Барака Обамы говорится, что кандидат начнет выводить войска из Ирака сразу после вступления в должность и завершит этот процесс за 16 месяцев. Джон Маккейн настаивает на том, что за пять с лишним лет боевых действий американцам удалось стабилизировать обстановку в регионе и войска должны оставаться там до полной победы над террористами.

Лента.ру