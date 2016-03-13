В Венесуэле объявили каникулы для экономии электричества - СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране недельные каникулы ради экономии электричества, передает Slon.ru со ссылкой на El Universal.

"Каникулы будут действовать как для работников, так и для учащихся. Они продлятся с 20 по 27 марта – на святую неделю в канун Пасхи. Традиционно святая неделя в Латинской Америке считается полуофициальными выходными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с середины января в стране действует чрезвычайное экономическое положение, ради экономии уже сократили рабочий день для государственных служащих. Кроме того, власти обязывали сокращать рабочее время крупных торговых центров.

В марте оппозиция, контролирующая парламент, начала кампанию по отстранению президента: планируется провести референдум о его отставке.

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Ранее падение цен на нефть уже привело к сокращению зарплат чиновников, льготных поставок нефти дружественным странам и урезанию доли бюджета, направленной на военные расходы.