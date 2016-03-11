Во Франции испытывают крупнейший в мире круизный лайнер, размером с 20-этажку (фото)
Крупнейший круизный лайнер в мире Harmony of the Seas начал мореходные испытания на западе Франции.
Заказчиком лайнера стоимостью 1 млрд евро стала американская компания Royal Caribbean International, сообщает Русская служба ВВС.
Ожидается, что судно весом 120 тысяч тонн будет доставлено в США через два месяца.
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У Harmony of the Seas - 16 палуб. Его длина составляет 362 метров, что на 50 метров больше высоты Эйфелевой башни.
Он сможет принять на борт одновременно более 6 тысяч пассажиров. Обслуживать их будут примерно 2 тысячи членов экипажа.
Как сообщал УНИАН, суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил к 16 годам и одному месяцу лишения свободы бывшего капитана Costa Concordia Франческо Скеттино, признанного виновным по делу о крушении судна