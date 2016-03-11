Генерал США не верит в открытую войну с РФ: Мы усиленно работаем, чтобы извлечь уроки из ситуации в Украине
Перспектива открытой войны между США и Россией маловероятна.
Об этом заявил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".
"Серьезная кинетическая ситуация с российскими войсками маловероятна, и мы хотим сохранить все именно так", - отметил он.
"Это то, что мы планируем делать - поддерживать ее маловероятной", - отметил Ходжес.
По его словам, американская армия увеличивает свое присутствие в Европе в ответ на действия РФ в Украине.
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"Мы усиленно работаем над тем, чтобы извлечь уроки из ситуации в Украине", - отметил Ходжес.
Как подчеркнул командующий США, первой в Европу на 9-месячную ротацию в следующем году прибудет бронетанковая бригадная тактической группы 4-й пехотной дивизии, базирующейся в Форт-Карсоне, Колорадо.
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Она насчитывает около 87 танков, 138 бронетранспортеров Bradley и 18 мобильных гаубиц.
Как сообщал УНИАН, ранее Ходжес заявил, что предоставление Украине ракетных комплексов Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе.