Впервые со времен "холодной войны" Франция засекла российскую подлодку у своих берегов - СМИ

По данным высокопоставленного официального лица, подлодка, обнаруженная в Бискайском заливе, все время оставалась в международных водах, пишет Коммерсант со ссылкой на Le Nouvel Observateur.

Издание предполагает, что на ее борту могли быть оснащенные ядерными боеголовками ракеты. Как утверждает Le Nouvel Observateur, это первый случай с момента окончания «холодной войны», когда французские военные обнаружили атомную подлодку России в данном районе.

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Министерство обороны Франции не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.

Как известно, ранее ВВС Франции сообщили, что в феврале два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетали международное воздушное пространство над проливом Ла-Манш и французские самолеты сопровождали их.