Небо стран Балтии будут охранять испанские истребители

4 января 2016 года на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй совершат посадку истребители испанских ВВС Eurofighter Typhoon, которые будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО.

Об этом сообщает Delfi.

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Испанский контингент на четырех Eurofighter Typhoon сменит венгерских военных на JAS-39 Gripen. Это третье участие испанских ВВС в охране воздушного пространства стран Балтии.

В этой миссии будут участвовать 130 военных из Испании. Первый раз испанские военных участвовали в миссии в 2006 г. на истребителях Mirage F1 в Шяуляй, во второй - в 2015 г. на Eurofighter Typhon в Эстонии.