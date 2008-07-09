Евродепутаты разозлились на Россию за «Nord Stream»

Европарламент призывал Еврокомиссию и Совет ЕС активнее принять участие в оценке влияния на природу газопровода “Северный поток” (Nord Stream).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге доклада Марчина ЛИБИЦКИ (группа «Союз за Европу наций», Польша).

“За” проголосовали 542 депутата, против – 60, воздержались – 38.

В документе отмечается, что проект газопровода «Северный поток» является проектом для всей Европы, поскольку поможет удовлетворить растущие потребности Евросоюза в газе.

В то же время депутаты отметили, что Совет ЕС, Еврокомиссия, а также страны-члены должны использовать все возможные легальные средства для предупреждения строительства этого газопровода, если будет доказан серьезный риск от данного строительства для окружающей среды Балтийского моря.

Депутаты отметили, что этот газопровод, как самый длинный подводный газопровод в мире, будет особенно уязвим в плане потенциального причинения вреда природе. В частности, по мнению депутатов, даже именно строительство на протяжении десятков месяцев газопровода длиной 2400 км будет нуждаться в значительном количестве кораблей и другой техники, что может быть серьезной угрозой биомногообразию Балтийского моря.

Кроме того, отмечается в докладе, особой проблемой могут стать затопленные в Балтийском море боеприпасы времен Второй мировой войны, в частности токсичные газы. Общий объем таких боеприпасов, по некоторым оценкам, достигает 80 тыс. тонн.

Европарламент призвал к проведению «полностью независимого» исследования возможного влияния строительства газопровода на окружающую природную среду, а также призвал сделать доступной информацию о результатах исследования для всех прибрежных стран-членов, а не только для России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, по экономическим зонам которых должен пройти «Северный поток».

Депутаты также высказались за необходимость осуществить анализ возможных альтернативных маршрутов прокладки «Северного потока», в частности по территории других стран-членов.

Как сообщал УНИАН, 28 мая этого года, Комитет по вопросам петиций Европейского парламента одобрил проект доклада.

Проект был подготовлен в ответ на петиции от двух экологических ассоциаций из Польши и Литвы.

Nord Stream - магистральный газопровод через Балтийское море, который соединит балтийское побережье России в районе Выборга с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Длина газопровода - 1,2 тыс. километров.

Газопровод планируется проложить по дну моря через российскую, финскую, шведскую, датскую и немецкую особые экономические зоны – большей частью по середине моря.

Ряд стран - Эстония, Польша, Швеция и Финляндия – высказывали опасение, что строительство и эксплуатация газопровода могут нанести вред окружающей среде.

Комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, оператора строительства морского участка Северноевропейского газопровода (СЕГ), назначил председателем комитета экс-канцлера Германии Герхарда ШРЕДЕРА.

В компании Nord Stream (оператор СЕГ) российскому "Газпрому" принадлежит 51% акций, еще по 24,5% - немецким BASF и E.ON.