Хорватия присоединилась к закрытию так называемого "балканского маршрута" мигрантов

Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил министр внутренних дел Хорватии Влахо Орепич, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Такое решение Загреб принял после того, как границы для мигрантов закрыли Словения и Сербия. Кроме того, такое же решение поддержала Македония.

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Несмотря на то что Ховатия не является участником Шенгенских соглашений, с полуночи 9 марта она вводит такие же правила для пересечения ее границы мигрантами, как и Словения, сказал Влахо Орепич. Въезжать на территорию Хорватии могут только лица, имеющие соответствующие паспорта и визы.

Как известно, накануне Словения закрыла свою границу для мигрантов, которые планируют продолжить путь в Австрию, Германию или другие страны. Любляна проинформировала соседние страны, что будет строго применять правила Шенгенской зоны и будет впускать только людей с действительными паспортами и визами, а также тех, кто хочет подать заявление о предоставлении убежища в Словении. Отдельные исключения все же возможны из гуманитарных соображений.