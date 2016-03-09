Иран провел испытание баллистических ракет (фото)
Иран произвел в среду испытания еще двух баллистических ракет, сообщили государственные СМИ. Сообщается, что ракеты были запущены на севере страны, поразив учебные цели на юго-востоке.
Санкции должны действовать, "пока режим не прекратит своё агрессивное, провокационное поведение, направленное против США и их союзников", сказал Райан. По его словам, испытания баллистических ракет противоречат международному праву, сообщает Русская служба ВВС.
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В последний раз в Иране испытания ракет проводились осенью 2015 года. В ответ в январе США ввели новые санкции в отношении иранских компаний и частных лиц.
Иран настаивает, что испытания ракет не связаны с его ядерной программой.
"Программа по разработке баллистических ракет никогда не была предназначена для разработки средств доставки ядерного оружия", - заявил официальный представитель иранского МИД Хуссейн Джабер Ансари.