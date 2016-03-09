Иран провел испытание баллистических ракет (фото)

Испытания, проведенные Тегераном во вторник, вызвали резкую критику в США. Спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что конгресс США будет добиваться введения новых экономических санкций против Ирана.

Санкции должны действовать, "пока режим не прекратит своё агрессивное, провокационное поведение, направленное против США и их союзников", сказал Райан. По его словам, испытания баллистических ракет противоречат международному праву, сообщает Русская служба ВВС.

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В последний раз в Иране испытания ракет проводились осенью 2015 года. В ответ в январе США ввели новые санкции в отношении иранских компаний и частных лиц.

Иран настаивает, что испытания ракет не связаны с его ядерной программой.

"Программа по разработке баллистических ракет никогда не была предназначена для разработки средств доставки ядерного оружия", - заявил официальный представитель иранского МИД Хуссейн Джабер Ансари.