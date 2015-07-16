"Игры престолов" получили наибольшее количество номинации на "Эмми"

В числе 24 номинаций есть и самая престижная - лучший драматический сериал. Этой премии "Играм престолов", стартовавшим в 2011 году, завоевать до сих пор не удавалось, передает Би-би-си.

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Среди объявленных в четверг в Лос-Анджелесе претендентов на самую престижную в мире телевизионную премию также всемирно известные сериалы "Безумцы" и "Карточный домик", а также новый сериал "Лучше звоните Солу", так называемый "спин-офф" [ответвление популярного телешоу, рассказывающее о некоторых из его героев] популярного сериала "Во все тяжкие".

Сериал "Безумцы" может стать первым в истории "Эмми" пятикратным победителем в номинации "лучшая телевизионная драма".

Церемония вручения премий "Эмми" состоится 20 сентября.