США намерены поддержать Швецию вооружением

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на TV4.

Речь идет о крупномасштабных учениях по мгновенному перемещению из США и развертыванию в Швеции современных американских систем воздушной обороны.

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По словам командующего вооруженными силами США в Европе Фредрика Бена Ходжеса, таким образом Швеция может получить недостающее ей ныне вооружение для защиты своего воздушного пространства. Также это станет ясным предупреждением России, что США и НАТО намерены оберегать воздушные границы стран региона Балтийского моря.

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На днях в Швеции был опубликован законопроект, согласно которому Швеция, в качестве страны-хозяйки, обязуется предоставлять свою территорию для военных учений Североатлантического альянса. Если закон пройдет голосование в Риксдаге, он может вступить в силу уже с 1 июля этого года.

Как отмечает "Радио Свобода", Швеция по-прежнему придерживается политики неприсоединения к военным альянсам и парламентское большинство пока не поддерживает идею присоединения Швеции к НАТО.