Госдеп США призвал ввести в Абхазию международные полицейские силы

Госдепартамент США считает необходимым разместить в зоне грузино-абхазского конфликта международные полицейские силы, говорится в заявлении, распространенном в понедельник официальным представителем американского внешнеполитического ведомства Шоном Маккормаком. "США призывают обе стороны немедленно прекратить взрывы, уносящие жизни мирных граждан. Мы настоятельно рекомендуем правительству Грузии и властям Абхазии немедленно возобновить прямые переговоры", - сказал официальный представитель Госдепартамента.

Как сообщает Лента.ру, Госдепартамент США также призвал Россию "пересмотреть предпринятые ей в последнее время провокационные шаги в Абхазии и в будущем не предпринимать каких-либо действий как в Абхазии, так и в Южной Осетии без предварительных консультаций с Тбилиси".

"Мы также указываем на необходимость немедленного размещения международных полицейских сил в районах, где произошли взрывы", - говорится в заявлении Маккормака. В настоящий момент в зоне грузино-абхазского конфликта дислоцированы Коллективные силы по поддержанию мира СНГ, состоящие из российских военнослужащих.

В конце июня - начале июля 2008 года в Абазии в городах Гагры, Сухуми и Гали, а также в Зугдидском районе Грузии произошло несколько взрывов. 29 июня в Гаграх с интервалом в несколько минут сработало два взрывных устройства - ранения получили шесть человек. 30 июня в результате взрыва на рынке Сухуми также пострадали шесть человек. Утром 6 июля четыре взрывных устройства сработали около села Рухи в зоне грузино-абхазского конфликта. Вечером того же дня взрыв произошел в кафе в центре Гали - погибли четыре человека, шесть получили ранения.

Власти непризнанной республики Абхазия возложили вину за серию взрывов на Грузию и объявили, что полностью прекращают все контакты с Тбилиси.