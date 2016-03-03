В Сомали журналиста приговорили к смертной казни за пособничество боевикам "Аш-Шабаб"

Как сообщает ВВС, в период с 2007 по 2011 Ханафи сотрудничал с "Аш-Шабаб", способствуя определению возможных жертв среди журналистов.

Ханафи звонил журналистам и угрожал им смертью, в случае если они откажутся присоединиться к группировке.

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Сообщается, что он присоединился к вооруженным исламистам после работы на радио Andalus, являющимся рупором "Аш-Шабаб".

Впоследствии Ханафи бежал в Кению, где был арестован полицией в 2014 году, после чего экстрадирован в Сомали.

Как отмечает ВВС, в Сомали с 2007 года были убиты более 25 журналистов.

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