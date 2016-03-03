За год почти полтысячи россиян мигрировали в КНДР

Об этом сообщается в отчете Госстатистики по Амурской области.

"Из 2320 человек, выехавших с начала года в другие зарубежные страны 1781 выбыли в Китай, 481- в КНДР , еще 6 выбрали местом нового жительства США, 6 - Вьетнам, 4 - Австралию, 3 - Германию, 2 - Грузию, 2 – Израиль, 35 - прочие страны", - говорится в отчете.

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Также в российском Госстате отметили, что число прибывших из стран СНГ уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 324 человека, а число выбывших на эти территории увеличилось на 692 человека.

"Значительную долю миграционного притока составили мигранты из Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Миграционное сальдо имело положительное значение и составило 595 человек против 1611 в 2014 году", - говорится в отчете.

Как ранее сообщали в ООН, число голодающих в КНДР за последние двадцать лет возросло более чем в два раза: с 4,8 млн человек в 1990 году до 10 млн человек в 2014 году.