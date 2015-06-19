ООН: Число голодающих в Северной Корее выросло до 10 миллионов человек

Продовольственное агентство Организации Объединенных Наций заявляет, что Северной Корее может грозить голод из-за значительного сокращения сельскохозяйственного производства.

"У нас нет достаточно информации, чтобы сказать будут ли люди страдать или нет. Но ситуация серьезная. Они на грани", - передает слова сотрудника продовольственного агентства ООН Лилианы Балби The Guardian, пишет ZN.ua.

Государственные СМИ в Северной Корее говорят о "худшей засухе за последние 100 лет". Кроме этого, по словам Балби, правительство КНДР не поддерживало в надлежащем состоянии оросительные каналы и другую сельскохозяйственную инфраструктуру.

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Ожидается, что в 2015 году производство риса в Северной Корее сократится на 12% по сравнению с показателями 2014 года. Также в ООН подчеркивают, что число голодающих в КНДР за последние двадцать лет возросло более чем в два раза: с 4,8 млн человек в 1990 году до 10 млн человек в 2014 году.

Из-за отсутствия осадков высыхают плантации по всей территории Северной Кореи. Кроме того, уровень воды в резервуарах находится на самом низком уровне, реки и ручьи пересыхают. Однако, несмотря на это, правительство КНДР продолжает выделять значительные средства на военную программу, в частности, на испытание ракетного оружия.