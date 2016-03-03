В России закрыли дело о садистском подрыве белой медведицы - СМИ

10:24, 03 марта 2016
Мир
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Уголовное дело  об убийстве белой медведицы на острове Врангеля в России прекращено.

wikimedia.org

Об этом сообщил FlashNord источник в администрации Чукотского автономного округа.

«Дело прекращено следователем», — сказал собеседник агентства, который за два дня до официального сообщения передал изданию информацию о возбуждении дела.

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В региональном управлении МВД опровергли информацию о прекращении дела. 

В конце декабря 2015 года стало известно, что сотрудник компании «Русальянс»,  которая ведет строительство объектов министерства обороны РФ на острове Врангеля, взорвал белую медведицу, Видеозапись инцидента была опубликована в интернете и вызвала шквал критики. Глава Минприроды Сергей Донской обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации. Позже было возбужено уголовное дело. 

Напомним, в конце декабря в сеть попало видео жестокого убийства белого медведя на одной из строек российского Минобороны в Арктике (когда это произошло, не уточнялось).

Приславший одному из российских СМИ видеозапись сообщил, что прикормленное людьми животное съело взрывпакет, который ему подбросил повар.

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