Буш назвал Медведева «умным парнем»

Президент США Джордж Буш после двусторонней встречи с Дмитрием Медведевым в рамках саммита «Большой восьмерки» назвал российского президента «умным парнем» («smart guy»), который хорошо «понимает проблемы» («understands issues very well»).

«Я не собираюсь сидеть здесь и подвергать парня психоанализу», - сказал Буш.

«Он спокоен и компетентен, и, я полагаю, когда он что-либо говорит, он действительно так думает», - отметил американский президент.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Сергей Приходько, Медведев заявил Бушу о неприемлемости размещения в Литве ракет-перехватчиков американской системы ПРО. Кроме того, президент РФ выразил серьезную обеспокоенность в связи с периодическими появляющимися в СМИ сообщениями о переговорах с Литвой по поводу размещения в этом государстве баз ракет-перехватчиков.

Газета.ру