Буш назвал Медведева «умным парнем»
08:14, 07 июля 2008Мир
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Президент США не будет подвергать коллегу психоанализу
|Фото АР
«Я не собираюсь сидеть здесь и подвергать парня психоанализу», - сказал Буш.
«Он спокоен и компетентен, и, я полагаю, когда он что-либо говорит, он действительно так думает», - отметил американский президент.
Как ранее сообщил помощник главы российского государства Сергей Приходько, Медведев заявил Бушу о неприемлемости размещения в Литве ракет-перехватчиков американской системы ПРО. Кроме того, президент РФ выразил серьезную обеспокоенность в связи с периодическими появляющимися в СМИ сообщениями о переговорах с Литвой по поводу размещения в этом государстве баз ракет-перехватчиков.
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