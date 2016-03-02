Опубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс в 17-й раз возглавил список богатейших людей планеты по версии американского журнала Forbes. Американское издание оценило состояние Гейтса в $75 млрд, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Второе место в списке занял испанец Амансио Ортега, владелец компании Inditex, наиболее известной сетью магазинов одежды Zara. Его состояние на 2016 год составляют $67 млрд. Третье место - у американского предпринимателя Уоррена Баффетта ($60,8 млрд).

Впервые в десятку самых богатых людей мира попали основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд) и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос ($45,2 млрд). Марка Цукерберга можно назвать самым успешным миллиардером года: с марта 2015 года он увеличил состояние более $11 млрд.

Всего, по итогам издания, в мире насчитывается 1810 миллиардеров, которые владеют $6,48 трлн. При этом, в 2016 году список пополнился 198 новыми именами, 70 из которых – китайцы.

В списке Forbes также 190 женщин, самой богатой из которых является дочь основателя косметической компании l'Oreal Лилиан Беттанкур ($36,1 млрд).

Самыми младшими участниками списка самых богатых людей планеты стали 19-летняя Александра и 20-летняя Катарина Андерсен из Норвегии, преемницы инвестиционной компании Ferd.

Страны с наибольшим количеством миллиардеров: США (540 человек), Китай (251), Германия (120), Индия (84) и Россия (77).

Украину в списке Forbes представляют Ринат Ахметов ($2,3 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,3 млрд), Игорь Коломойский ($1,3 млрд), Виктор Пинчук ($1,2 млрд) и Юрий Косюк ($1 млрд). По сравнению с 2015 годом, состояние самого богатого украинца Ахметова сократились почти втрое (с $6,7 млрд). 2014 года богатство донецкого олигарха Forbes оценивал в $12,5 млрд.