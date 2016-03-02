Опубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes
Forbes представил очередной рейтинг самых богатых людей планеты. Больше всего за год увеличил состояние Марк Цукерберг. Самый богатый украинец Ринат Ахметов резко потерял позиции.
Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс в 17-й раз возглавил список богатейших людей планеты по версии американского журнала Forbes. Американское издание оценило состояние Гейтса в $75 млрд, передает украинская редакция "Немецкой волны".
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Второе место в списке занял испанец Амансио Ортега, владелец компании Inditex, наиболее известной сетью магазинов одежды Zara. Его состояние на 2016 год составляют $67 млрд. Третье место - у американского предпринимателя Уоррена Баффетта ($60,8 млрд).
Впервые в десятку самых богатых людей мира попали основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд) и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос ($45,2 млрд). Марка Цукерберга можно назвать самым успешным миллиардером года: с марта 2015 года он увеличил состояние более $11 млрд.
Всего, по итогам издания, в мире насчитывается 1810 миллиардеров, которые владеют $6,48 трлн. При этом, в 2016 году список пополнился 198 новыми именами, 70 из которых – китайцы.
В списке Forbes также 190 женщин, самой богатой из которых является дочь основателя косметической компании l'Oreal Лилиан Беттанкур ($36,1 млрд).
Самыми младшими участниками списка самых богатых людей планеты стали 19-летняя Александра и 20-летняя Катарина Андерсен из Норвегии, преемницы инвестиционной компании Ferd.
Страны с наибольшим количеством миллиардеров: США (540 человек), Китай (251), Германия (120), Индия (84) и Россия (77).
Украину в списке Forbes представляют Ринат Ахметов ($2,3 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,3 млрд), Игорь Коломойский ($1,3 млрд), Виктор Пинчук ($1,2 млрд) и Юрий Косюк ($1 млрд). По сравнению с 2015 годом, состояние самого богатого украинца Ахметова сократились почти втрое (с $6,7 млрд). 2014 года богатство донецкого олигарха Forbes оценивал в $12,5 млрд.